Florian Silbereisen: Was läuft da mit Maite Kelly?

Oha, gibt es in der Schlagerwelt etwa bald ein neues Paar? Zumindest von Maite Kellys (39) Seite scheint dem nichts im Weg zu stehen: Schon wieder schwärmte sie in den höchsten Tönen von ihrem Musiker-Kollegen (37) … Und der ist ja bekanntlich seit Neuestem ebenfalls Single!

Innige Blicke, die Hand an Floris Wange und zweideutige Sprüche: Als Mitte Januar in Florian Silbereisens Show „Schlagerchampions“ auftrat, flogen von ihrer Seite die Funken Richtung Moderator. Und nur wenige Tage später schwärmte Maite schon wieder von ihm: Florian sei ein „gut aussehender, erfolgreicher, netter Kerl“. Und sie geht sogar noch weiter: „Eine tolle Frau wird froh sein, mit ihm zusammen zu sein. Ich glaube, das wird schnell gehen.“

Es funkt zwischen Florian und Maite

Denkt Maite Kelly da vielleicht sogar an sich selbst? Immerhin ist sie seit der Trennung von Ehemann Florent Raimond Single, lebt mit ihren drei Töchtern alleine in der Nähe von Düsseldorf. Ein Mann wie Florian, der genau wie sie in der Schlagerbranche zu Hause ist, sie versteht und beraten kann, käme ihr da sicher gelegen. Zumal Florian Silbereisen als sehr kinderlieb und familienorientiert gilt – was Mama Maite sicher zu schätzen weiß. Gibt sie deshalb so Vollgas auf der Flirtpiste? Eine Botschaft für Florian hat sie allerdings noch: „Eine Frau wie ich bleibt nicht lange auf dem Markt“, sagte sie vor einigen Wochen im Interview.

Sie flirtet ihn an: Durch ihre Jobs verbringen die beiden Schlagerstars oft Zeit miteinander. Dass Maite eine Schwäche für Florian hat, sieht man ihr schon seit Jahren an.