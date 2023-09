Florian Silbereisen: Wiesn-Beichte! Auf dem Oktoberfest spricht er über die Liebe

Wir erinnern uns: Mit seiner Ex Helene besuchte Flori damals mehrfach die Wiesn. In diesem Jahr darauf angesprochen, dass er inzwischen doch liiert und wo denn seine Freundin stecke, druckste er rum: "Ich bin ganz fasziniert, was du alles hörst. Ich bin heute mit ganz vielen Freunden und Kollegen da, und wir machen uns einen superschönen Wiesntisch!" Und auf die Frage, ob denn geflirtet werde: "Nein, es wird gefeiert!"

So ganz dem Flirten abgeneigt schien Silbereisen dann aber doch nicht: Mit unzähligen Frauen posierte er bereitwillig für Selfies. Das erste offizielle Foto mit seiner Liebsten blieb er uns weiterhin schuldig. Wann hört das Versteckspiel endlich auf? Oder wandelt der TV-Star vielleicht doch längst wieder auf Freiersfüßen?