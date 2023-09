Florian Silbereisen: Betrug, Morddrohungen & Drogen! Drama um seine Freundin

Immer wieder wird die Schauspielerin von Stalkern, unheimlichen Verfolgern, bedroht. "In Deutschland hatte ich einen Stalker, gegen den ich nichts unternehmen konnte, weil der Mann bisher noch nicht gewalttätig war“, erzählt sie laut "Das Neue Blatt". "So lapidar sieht das die Polizei, obwohl auch bekannt ist, dass er ein Drogenproblem hat und er mich ständig verfolgt hat." Nicht auszudenken, wozu der Mann im Drogenrausch fähig wäre. Wenn er der schönen Collien an Leib und Leben will, sie mit Mord bedroht! Und niemand unternimmt etwas. Brandgefährlich – das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Florian nimmt so etwas ernst. Der Showmaster möchte Collien so gerne helfen. Schließlich sagt er über seine Freunde: "Wir sind immer füreinander da, wenn es drauf ankommt." Und so versucht der 42-Jährige, für seine Gefährtin da zu sein, wenn sie gemeinsam das "Traumschiff" drehen. "Es ist immer sehr lustig mit ihm! Es ist immer was los, wenn er an Bord ist!", schwärmt sie, wie "Das Neue Blatt" berichtet. Ablenkung ist jetzt wichtig – Florian weiß das.

Er versteht Colliens Sorgen. Ob er ihr auch zur Flucht nach Mallorca geraten hat? Schließlich kennt er die spanische Sonneninsel gut, lebte dort lange mit seiner Ex-Freundin, Sängerin Helene Fischer. Tatsächlich packte Collien Anfang des Jahres in Potsdam die Koffer, zog mit Ehemann Christian Ulmen und der gemeinsamen Tochter nach Mallorca. Weit weg vom drogensüchtigen Stalker.

Doch statt Ruhe zu finden, wurde sie erneut Opfer – diesmal eines fiesen Betrugs. Die 41-Jährige wollte eine Finca buchen. Die Internetseite "Mallorca in Sicht" habe "absolut glaubwürdig gewirkt", berichtet sie. Die Schauspielerin überwies das Geld – doch es war eine Scheinfirma. Die vierstellige Summe ist weg! Auch das noch. Zumal Collien damit Daten von sich preisgab, die von falschen Leuten missbraucht werden können...