Florian Silbereisen & Esther Sedlaczek: Überraschendes Statement! "Für Esther werde ich gerne zum Ersatzspieler"

Die Freude ist auch bei dem 43-Jährigen riesig, was das neue Projekt angeht. "Für Esther werde ich gerne zum Ersatzspieler", verkündete Florian Silbereisen gegenüber dem Blatt. Für ihn ist es bereits der zweite Einsatz in der Kindersendung, denn 2012 war der Sänger schon einmal selbst zu Gast bei "Die großen Maus-Show". Schwärmend erinnert er sich: "Ich durfte mit Schwimmflossen über Wackelpudding laufen. So was gibt es nur in der Maus-Show! Ich freue mich auf meinen Einsatz als Schwangerschaftsvertreter."

Da hat der WDR gewiss den perfekten Ersatz für Moderatorin Esther Sedlaczek gefunden. Sie darf vor ihrer Baby-Pause kommende Woche noch einmal "Die großen Maus-Show" moderieren – anschließend übernimmt der Schlagerstar.