Follower-Ansturm: Julian Classens neue Freundin nach Liebes-Outing plötzlich sehr gefragt

In einem kurzen Vorstellungsvideo auf ihrem Instagram-Account stellt Palina sich ihren neuen Fans vor: „Ich bin Palina, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Bayern, spiele kein Instrument ... aber wir lernen uns auf jeden Fall noch kennen.“ Außerdem verrät sie in einer Fragerunde, dass sie 1,60 Meter groß ist, seit 2008 in Deutschland lebt und fließend Deutsch, Russisch sowie Ukrainisch spricht.