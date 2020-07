Frank Rosin Vermögen: So viel Geld verdient der TV-Koch wirklich

Wer Frank Rosins Geschichte liest, der staunt nicht schlecht. Früher stand der Sohn eines Gastronomie-Großhändlers im Imbiss seiner Mutter hinter der Theke, heute besitzt er selbst ein renommiertes und mehrfach ausgezeichnetes Sterne-Restaurant in seiner Heimatstadt Dorsten. Nach seiner Lehre zum Koch in Gelsenkirchen, arbeitete der Nachwuchsgourmet einige Jahre in den Vereinigten Staaten sowie in Spanien. Auf einem Kreuzfahrtschiff verfeinerte Frank Rosin seine Kochkünste, bevor er 1990 sein erstes eigenes Restaurant in Gelsenkirchen eröffnete. Spätestens seit dem Umzug in die Heimat ist das Gourmet-Restaurant mit zwei Michelin Sternen eine der Top-Adressen für Feinschmecker.