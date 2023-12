Frank Zander: Große Sorge! Er liegt im Krankenhaus

"Er war seit Tagen sehr müde und matt und ist praktisch beim Essen eingeschlafen", berichtet Sohn Markus Zander gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur". Die Familie des Sängers musste am vergangenen Montag einen Krankenwagen rufen, der Frank Zander direkt in ein Berliner Krankenhaus brachte. Bisher ist noch nicht geklärt, was dem 81-Jährigen fehlt. Der Kult-Sänger sei laut Sohn Markus Zander jedoch "im Krankenhaus in guten Händen. Die Ärzte stellen ihn auf den Kopf und untersuchen ihn ganz genau."

Doch für Frank Zander ist dies ein undenkbar schlechter Zeitpunkt, denn eigentlich hatte der "Hier kommt Kurt"-Interpret im Dezember große Pläne! Am 22. Dezember lädt der gebürtige Berliner erneut zu seiner jährlichen weihnachtlichen Wohltätigkeitsveranstaltung ein, die nach einer dreijährigen Pause endlich wieder stattfindet. Bei dem Charity-Event werden wohnungslose Menschen verköstigt und können kostenlose Dienstleistungen wie einen Haarschnitt von einem Friseur oder Tierarztbehandlungen in Anspruch nehmen.

Gegenüber "B.Z." berichtet Frank Zander nun von seinem Dilemma: "Ein ganz schöner Mist ist das. Ich könnte mir was Besseres vorstellen, als vor meiner Weihnachtsfeier für Obdachlose in die Klinik zu müssen." Doch seine Gesundheit streikt, wie der Sänger nun gesteht: "Es ging nicht mehr anders. Ich wurde immer schwächer." Hoffentlich kommt Frank Zander schnell wieder auf die Beine!