Zukunft beim "Frühstücksfernsehen" entschieden: Verabschiedet sich Matthias Killing?
Bleibt Matthias Killing dem Sat.1-"Frühstücksfernsehen" erhalten oder steht ein Abschied bevor?
Bleibt Matthias Killing dem "Frühstücksfernsehen" treu?
© SAT.1 / Claudius Pflug
Seit Jahren ist Matthias Killing ein vertrautes Gesicht am Sat.1-Morgen. Doch zuletzt brodelte die Gerüchteküche: Bleibt der Moderator dem "Frühstücksfernsehen" wirklich erhalten – oder steht ein Abschied bevor? Fans sind in Sorge, denn Killing gehört für viele zum festen Morgenritual.
Matthias Killing: Seit 2009 DAS Gesicht am Sat.1-Morgen
Seit über 15 Jahren gehört der Moderator beim "Frühstücksfernsehen" einfach dazu – für viele Zuschauer ist er längst nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig ist er auch abseits der Studiokulissen aktiv: Als Moderator, Kommentator und Reporter von "ran" begleitet er Sportfans quer durch alle Disziplinen – von Fußball über Basketball bis hin zu Motorsport. Mehr als 150 Einsätze im Jahr machen ihn zu einem der präsentesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Sat.1-Chef Marc Rasmus lobt seinen Allrounder in höchsten Tönen: "Mit mehr als 150 Einsätzen im Jahr ist Matthias Killing einer der präsentesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Kaum jemand ist so vielseitig einsetzbar wie er."
Auch der Moderator selbst zeigt sich glücklich über die weitere Zusammenarbeit: "ProSiebenSat.1 ist seit 2009 mein berufliches Zuhause – ein Ort, an dem aus Kolleginnen und Kollegen Freunde geworden sind. Als Moderator und Kommentator für 'ran' und das 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' vor der Kamera zu stehen, erfüllt mich mit großem Stolz." Gleichzeitig macht er deutlich, dass er gerade die Abwechslung liebt: Frühmorgens live aus dem Studio, am Wochenende vom Spielfeldrand. "Ich freue mich auf viele weitere Sendungen, auf spannende Sportmomente und auf das frühe Aufstehen – denn mit einem starken Team an der Seite ist es einfach am schönsten."
Vom Studio ins Stadion – ein voller Terminkalender für Matthias Killing
Dass Killing so schnell nicht langweilig wird, zeigt auch sein aktuelles Programm: Demnächst steht er als Field Reporter beim Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig auf dem Rasen, am Wochenende moderiert er dann gemeinsam mit Andrea Kaiser die DTM-Rennen am Sachsenring – und ab Montag hieß es wieder: Früh aufstehen fürs "Frühstücksfernsehen". Die Spekulationen über ein mögliches Aus beim Sat.1-"Frühstücksfernsehen" sind damit endgültig vom Tisch. Matthias Killing bleibt den Zuschauern als vertrautes Gesicht am Morgen und als Kommentator großer Sportmomente erhalten. Fans können sich also sicher sein: Ein Abschied ist vorerst kein Thema – vielmehr dürfen sie sich auf viele weitere gemeinsame TV-Augenblicke mit dem beliebten Moderator freuen.