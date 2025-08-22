Zukunft beim "Frühstücksfernsehen" entschieden: Verabschiedet sich Matthias Killing?

Dass Killing so schnell nicht langweilig wird, zeigt auch sein aktuelles Programm: Demnächst steht er als Field Reporter beim Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig auf dem Rasen, am Wochenende moderiert er dann gemeinsam mit Andrea Kaiser die DTM-Rennen am Sachsenring – und ab Montag hieß es wieder: Früh aufstehen fürs "Frühstücksfernsehen". Die Spekulationen über ein mögliches Aus beim Sat.1-"Frühstücksfernsehen" sind damit endgültig vom Tisch. Matthias Killing bleibt den Zuschauern als vertrautes Gesicht am Morgen und als Kommentator großer Sportmomente erhalten. Fans können sich also sicher sein: Ein Abschied ist vorerst kein Thema – vielmehr dürfen sie sich auf viele weitere gemeinsame TV-Augenblicke mit dem beliebten Moderator freuen.