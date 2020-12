Franz Beckenbauer: Unerwartete Neuigkeiten! Jetzt wird alles anders!

Zu verdanken hat der Kaiser das seiner Familie. In all den schweren Stunden waren Ehefrau Heidi (54) und die gemeinsamen Kinder Joel (20) und Francesca (16) an seiner Seite. Joel verschob sogar seinen Studienbeginn, um seinem Vater beizustehen. Tochter Francesca brach vorzeitig ihr Auslandsschuljahr in England ab. Ganz selbstverständlich. "Wenn es dem Papa nicht so gut geht, dann macht man das", sagte die 16-Jährige, laut "Neue Post".

Was für ein Segen es ist, eine Familie zu haben, auf die man sich verlassen kann! Die an einen glaubt, wenn alle Freunde sich achselzuckend abwenden.

Seine Liebsten gaben Franz Beckenbauer Hoffnung, wenn er verzweifelte. Und einen Grund, um weiterzukämpfen. Um weiterzuleben.

Heute ist Franz Beckenbauer jede Sekunde mit seinen Liebsten kostbarer als jeder Triumph im Fußball oder sonstwo. "Ich genieße meine Familie", sagt er. "Meine Heidi und die Kinder, die jetzt auch schon groß sind. Da sieht man, wie die Zeit vergeht." Noch ein paar schöne Jahre mit Heidi, Francesca und Joel – das ist sein größter Wunsch. Dazu Gesundheit. Denn nichts ist so wertvoll wie die Zeit mit der Familie.