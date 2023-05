Franz Beckenbauer: Weihnachtsfeier mit Folgen - Das Baby der Geliebten zerstörte seine Ehe

"Ich habe mich mit meiner Frau Sybille ausgesprochen. Unsere Ehe ist stark, und wir werden zusammenbleiben", beteuerte der Fußball-Held noch im Herbst 2000, als alles über seinen Seitensprung ans Licht der Öffentlichkeit kam. Er betonte aber auch: "Ich fühle mich verantwortlich für das Kind. Ich werde natürlich für den Jungen aufkommen und sorgen."

Doch die Geliebte und der kleine Sohn siegten schließlich. Im Sommer 2002 ließ er Sybille nach zwölf Jahren kinderloser Ehe im gemeinsamen Anwesen in Kitzbühel sitzen. Die Scheidung von Ehefrau Nummer zwei folgte im November 2004.

Seine Ex Sybille hat ihrem untreuen Franz, der damals bei ihrem Kennenlernen auch noch verheiratet war, großzügig verziehen: "Ich wünsche ihm, dass er gesund bleibt, natürlich, dass er seinen inneren Frieden wiederfindet, dass er glücklich ist mit seiner Familie." Erst im Juni 2006 gab er seiner Heidi das Jawort, da waren sie mit Töchterchen Francesca schon zu viert.

Und was sagt der 77-Jährige heute zu seinem turbulenten Liebesleben? "Damals war da der Fußball, wo du viel unterwegs und viel alleine warst, also mit der Mannschaft von zu Hause weg. Da hat man sich dann anderweitig vergnügt", gibt er reumütig zu. "Meistens ist es aber so ausgegangen, dass ich dann auch geheiratet habe."

