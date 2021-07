„Wer wird Millionär?“-Bewerbung: Mit diesen 5 Tricks wirst du Millionär

Wer hat ihn nicht, den Traum eines fernen Tages Millionär zu werden! Start-Up-Gründer Ludwig Bolay kam diesem Traum am Montagabend bei „Wer wird Millionär?“ verdächtig nah. Mit einem Notizzettel, der selbst Moderatoren-Urgestein Günther Jauch überraschte, rätselte sich der 25-Jährige bis zur 500.000-Euro-Frage. Doch was vielversprechend anfing, endete tragisch. Bolay überschätzte sich und ging mit nur 500 Euro nach Hause. Der Notizzettel hielt nicht was er versprach! Falls ihr eines Tages auch auf dem heißen Stuhl sitzen wollt, haben wir für euch fünf Tricks, mit denen die Million in greifbare Nähe rückt!