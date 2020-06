Günther Jauch & Dorothea Sihler: So eroberte er das Herz seiner Frau

Nicht zuletzt seinem Charme und seiner Redseligkeit hat es zu verdanken, dass er seit nunmehr zwei Jahrzehnten an der Spitze der deutschen Quizshows thront. Immer wieder entlockt er den Kandidaten bei „ ?“ das eine oder andere pikante Detail aus ihrem Privatleben. Seine eigene Familie blieb dagegen lange ein klares Tabu-Thema. Bis jetzt! Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ erzählte der sonst so verschwiegene Moderator endlich, wie er das Herz seiner Traumfrau einst eroberte.

So lernte Günther Jauch seine Frau kennen

Um seine Auserwählte kennen zu lernen, musste sich Günther Jauch in den späten 80ern ordentlich ins Zeug legen. Als und Parship noch in den Baby-Schuhen steckten, bewies Günther Jauch echtes Durchhaltevermögen. So verriet der Moderator seinen Mitstreitern und in der -Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ den pikanten Trick mit dem er seine Traumfrau einst aus der Reserve lockte: „Ich habe zwei Jahre neben einem Zigarettenautomaten gestanden. Das war ne Arbeit!“ Auf Nachfragen ergänzt er: „In der Kneipe wo wir uns kennen gelernt haben, war der Zigarettenautomat direkt neben der Damentoilette.“ So positionierte sich der Moderator an diesem „taktisch klugen Ort“ und sprach seine zukünftige Frau an.

Als sich Günther Jauch und seine Frau Dorothea kennen lernten, stand der Moderator noch am Anfang seiner großen Karriere Foto: Imago

Günther Jauch: Mit seiner Frau teilt er seine Wein-Leidenschaft

Mit seiner Frau Dorothea Sihler-Jauch ist Günther Jauch nun seit 1988 glücklich liiert. 2006 gaben sich der Moderator und die Krankengymnastin bei einer romantischen Hochzeit in Potsdam das Ja-Wort. Die beiden teilen heute nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch ihre Begeisterung für den Weinanbau. Das geht soweit, dass der Moderator für sich und seine Frau sogar ein eigenes Weingut kaufte. Seit 2010 sind die beiden stolze Besitzer des Weinguts „von Othegraven“ in Kanzem (Saar). Statt auf Roten Teppichen möchte er nach dem Karriere-Ende seine Rente in den Weinbergen verbringen: „Meine Frau ist hier sehr gerne, interessiert sich sehr für Landwirtschaft, mag die Leute hier sehr gerne.“ Natürlich gemeinsam mit seiner Liebsten!

Kai Pflaume: Das ist seine schöne Frau Ilke!

Günther Jauch & Dorothea Sihler: Zwei leibliche und zwei adoptierte Kinder

Heute hat sich zumindest das lange Warten ausgezahlt, denn seit ihrem famosen Kennenlernen gehen Günther Jauch und seine Thea gemeinsam durchs Leben. Doch das schon lange nicht mehr in Zweisamkeit, sondern mittlerweile gemeinsam mit ihren vier Kindern. Bereits 1989 erblickte Tochter Svenja das Licht der Welt, es folgte 1993 ihre Schwester Kristin. Mit der Adoption der russischen Waisenkinder Katja und Mascha ergänzen seit 1997 und 2000 zwei weitere Töchter das Hause Sihler-Jauch. Die Familie bewohnt bereits seit den frühen 90er Jahren ein prächtiges Anwesen am Heiligen See in Potsdam. Neben Luxus bietet dieses dem verschwiegenen Moderator und seiner hübschen Frau sicherlich auch ausreichend Platz zum Verstecken.

Das kann doch nicht wahr sein! Bekommt Thea etwa Konkurrenz?