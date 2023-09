Frauke Ludowig: Das ist ihr Geheimnis fürs Jungbleiben!

Frauke und Nele haben genaue Vorstellungen davon, wie der perfekte Mutter-Tochter-Tag bei ihnen aussieht: "Wir starten mit ein bisschen Sport. Nele hat jetzt Blut geleckt in Sachen 'Gymondo', das ist mein eigenes Viertelstundenprogramm. Danach machen wir uns ein herrliches Frühstück mit leckerem Obst und Joghurt.", erzählt Frauke. "Und wenn es nicht regnet, gehen wir mit dem Hund spazieren.", fügt Tochter Nele noch hinzu. Meistens fällt so ein Tag auf das Wochenende, sagt Frauke. Doch da Nele nun anfängt, in Amsterdam zu studieren, wird sich das in Zukunft schwieriger gestalten.

Das Loslassen ist für Frauke allerdings kein Problem, wie sie erzählt: "Ich habe mich in den letzten Jahren immer mal wieder mit dem Thema auseinandergesetzt und jetzt fühlt es sich eigentlich gut an. Wir sind wahnsinnig verbunden und ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie loslassen muss."

Das würde Nele auch überhaupt nicht zulassen, denn ihre Mama ist nicht nur ihre Mama, sondern eine Freundin: "Die Beste! Man kann sich nicht vorstellen, wie unglaublich lustig sie ist. Sie ist meine Freundin und wir quatschen über alles.", erzählt die 20-Jährige. "Das Zusammensein mit meinen Töchtern hält mich auch jung. Sonst würde ich vielleicht schneller altern.", fügt Frauke hinzu.

Nicht nur Frauke muss lernen, ohne ihre Tochter klarzukommen - auch ihre Ehe wird sich verändern: "Mein Mann und ich sind eigentlich zum ersten Mal zu zweit. Wir waren knapp zwei Jahre zusammen, als Nele geboren wurde. Zwei Jahre später kam Nika, und als die Kinder noch klein waren, sind wir an freien Tagen in den Zoo gegangen. Jetzt, wo sie groß sind, können wir als Paar etwas unternehmen. Wir planen schöne Reisen. Wobei unsere Töchter da wieder mitkommen möchten.", erzählt die Moderatorin.