Frauke Ludowig: Enthüllt! Tochter Nele bricht ihr Schweigen

Doch so ganz ohne mütterlichen Rat traue sie sich noch nicht so recht ins kalte Wasser, räumt sie ein: "Ich frage Mama ständig nach Tipps.“ Und wen würde sie gern unbedingt vors Mikro kriegen? "Ich habe mir viele Wünsche schon erfüllt – aber Harry Styles wäre mein ganz großer Traum“, schwärmt sie. Und verrät uns, dass sie nur noch selten Lampenfieber habe. "Als ich bei der Party von Marcel Remus meine ersten Interviews führte, habe ich die Promis auf dem Roten Teppich gefragt, was sie gegen Aufregung tun. Da konnte ich mir direkt einige Tipps abgreifen.“ Klar wollen wir noch wissen, ob sie im neuen Jahr vielleicht auch mal mit Frauke gemeinsam moderiert. "Ja, da ist tatsächlich was ganz Tolles in Planung“, sprudelt es ganz spontan aus ihr heraus. "Aber ich glaube, das dürfte ich gar nicht sagen“, schiebt sie erschrocken hinterher. Mag sein, aber nachdem wir es nun wissen, sind wir natürlich sehr gespannt, was das Mutter-Tochter-Duo in petto hat …

Inka Bause: "Bauer sucht Frau"-Aus! Ihr Lebenstraum ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Mehr dazu erfährst du im Video: