Frauke Ludowig: "Klappe!" Fiese Klatsche für Stefan Raab

"Der hat mich auf jeden Fall früher durch den Kakao gezogen", erinnert sich die 60-Jährige. Jetzt kann sie sich als Spielleiterin in Raabs Show an ihm rächen. Noch vor der Sendung kündigte sie an: "Ich glaube, dass ich ihn im Griff haben muss und auch werde. Weil, er will ja gewinnen! Er möchte ja nicht hier eben die Million loswerden. Insofern muss er schon hören, was ich sage. Ich bin die Chefin im Ring!"

Gesagt, getan. Frauke Ludowig führt Raab und die Kandidaten gekonnt durch die Spielrunden. Doch im letzten Match, einem Quiz, platzt ihr der Kragen. Denn der Entertainer kann sich mal wieder nicht zurückhalten, wird ungeduldig, weil die Moderatorin es sich nicht nehmen las, alle Hinweise vorzulesen, ehe eine Antwort gegeben werden durfte.