Frauke Ludowig: Nach 20 Jahren Ehe! Nun packt sie aus

"Freizeitwoche" hat die Moderatorin mit Nele und Nika auf der Sonneninsel Mallorca getroffen. Frauke hat ihre Töchter zur "Remus Lifestyle Night" von Star-Makler Marcel Remus mitgenommen. "Ich habe meinen Beruf immer schon gern mit ein bisschen Privatleben verbunden", erzählt sie. Als die Kinder noch jünger waren, war das allerdings gar nicht so einfach. "Ich war zwar beruflich oft unterwegs, dafür war ich privat aber immer nur mit ihnen zusammen. Und nach der Arbeit bin ich direkt nach Hause gereist. Dadurch habe ich nicht das Gefühl, in meiner Familie etwas verpasst zu haben", sagt Frauke Ludowig gegenüber "Freizeitwoche"

Wenn Frauke Veranstaltungen wie die Oscars moderierte, hielt ihr Mann Kai Röffen die Stellung. Seit mehr als 20 Jahren ist sie glücklich mit dem Unternehmer verheiratet. "Natürlich hatten mein Mann und ich nicht nur Sonnenschein in unserer Ehe, den gibt es in keiner Beziehung", gesteht sie. "Die leichten Zeiten können alle gut meistern. Aber es gilt, auch in härteren Zeiten miteinander zu sprechen, sich zu schütteln und weiterzugehen."

Und wie genau hat die 59-Jährige diese schwierigen Zeiten gemeistert? "Es gehört natürlich ein bisschen Disziplin und Durchhaltevermögen dazu", verrät sie. "Ich bin in allen Lebenslagen ein wahnsinnig treuer Mensch. Ich bin treu in der Ehe, ich habe seit über 40 Jahren die gleichen Freundinnen, ich hänge sehr an meinem Elternhaus, und so ist das eben auch in meiner Beziehung. Ich werfe keine Dinge weg. Ich bleibe, auch wenn ich Menschen manchmal bewundere, die sich von Dingen trennen und was Neues wagen. So bin ich nicht, auch nicht beruflich. Ich bin seit 30 Jahren bei RTL und dem Sender immer treu geblieben. Das ist vielleicht mein Glücks-Konzept."