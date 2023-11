Prinz Frédéric von Anhalt: Sein Adoptivsohn Alexander ist verstorben

In der Vergangenheit adoptierte Prinz Frédéric von Anhalt gleich mehrere Söhne, um sein Erbe auf einen dieser zu übertragen. Doch nun gab es traurige Nachrichten für den selbst ernannten Adeligen. Sein Adoptivsohn Prinz Alexander von Anhalt ist im Alter von nur 51 Jahren in seinem Anwesen in Nordrhein-Westfahlen verstorben. Bild berichtet, dass es keinerlei Details zu den Todesursachen gäbe. Ein Notarzt sei früh am Morgen eingetroffen, hätte aber nichts mehr für den Prinzen tun können. Keine Anzeichen von Suizid oder einem Gewaltverbrechen. In seinen letzten Stunden soll aber Ehefrau Justine an seiner Seite gewesen sein. Doch der Tod seines Sohnes ließ Prinz Frédéric von Anhalt so ziemlich kalt.