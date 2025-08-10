Davina & Shania Geiss: Eskaliert der Schwestern-Zoff?
Wer ist die Schönste im ganzen Land? Die Geiss-Girls werden sich optisch immer ähnlicher – und das artet zum Wettbewerb aus…
Davina und Shania Geiss sehen sich immer ähnlicher.
© IMAGO / Marja
Zwischen Luxus, Selfies und Schönheits-OPs tobt bei Shania (21) und Davina (22) gerade eine regelrechte Beauty-Schlacht. Die Töchter von Carmen (60) und Robert (61) haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Aus den beiden süßen TV-Girls sind zwei selbstoptimierte Instagram-Barbies geworden, mit XXL-Wimpern, vollen Lippen und makellosen Looks – wobei sie schon mal die Kunst-Krallen ausfahren, um einander den Rang abzulaufen.
Beauty-Battle zwischen den Schwestern
Von klein auf kennen wir die Geiss-Schwestern aus dem Fernsehen – und konnten praktisch dabei zuschauen, wie aus den niedlich-natürlichen Girls zwei sexy Ladys wurden. Die ganz offensichtlich heftig miteinander wetteifern, wer in Sachen Schönheit die Nase vorn hat. Übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, denn Davina ließ sich kürzlich die Nase operieren – mit einer sehr konkreten Wunschvorstellung: "Ich will ein Stupsnäschen wie meine Schwester." Nach dem geglückten Eingriff sehen die beiden sich noch ähnlicher.
Auch figürlich scheint die Konkurrenz in vollem Gange, denn plötzlich purzelten bei Davina, die offenbar keine Lust mehr hatte, als "pummeligere" Jung-Geiss zu gelten, ein paar Wohlfühlpfündchen. Sogar bei der Haarfarbe zog sie nach und erblondete jäh, nicht unbedingt zur Freude ihrer kleinen Schwester. Im gemeinsamen Alltag kracht es deshalb immer mal wieder.
Als Shania kürzlich aus der gemeinsamen Monaco-Wohnung auszog, um sich ein eigenes Luxus-Apartment zu gönnen, stichelte sie: "Davina ist eifersüchtig, dass ich so eine tolle Wohnung bekomme und sie nicht!" Davina konterte prompt: "Ich bin ja immerhin die Erstgeborene – also habe ich genau die gleichen Rechte wie Shania, wenn nicht sogar mehr!" Und der Konkurrenzkampf geht munter weiter: Designertaschen, Outfits, Selfies – alles wird verglichen. Oder auch mal beschlagnahmt: Als Davina ihrer Schwester vorwarf, ihr einige Designer-Bags geklaut zu haben, erwiderte Shania nur trocken: "Wir haben die doch zusammen gekauft – aber ich habe ein paar behalten." Klassisches Schwestern-Gezicke – aber auf Jetset-Niveau.
Wo andere Geschwister, die vom Alter her so nah beieinander sind, sich vielleicht um Taschengeld oder Urlaubspläne zoffen, geht es bei den Geiss-Mädels halt um Beauty-Ops und Luxus-Klamotten. So gesehen verbindet die beiden – bei allen Reibereien, allen Sticheleien und allem Konkurrenzdenken – doch mehr, als sie trennt.
Selbst wenn Davina ihrer Schwester mal an den Kopf wirft: "Du bist echt krank in der Birne", schiebt sie kurz darauf nach: "Ich liebe sie." Denn am Ende sind die beiden eben doch mehr als Barbie-Zwillinge mit Stupsnäschen – sie sind Schwestern fürs Leben. Nur eben mit Filter, Facetune und jeder Menge Fashion-Fieber.
Closer