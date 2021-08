Frédéric von Anhalt: Unfall-Drama! Erste Worte aus dem Krankenhaus

So hat Frédéric Prinz von Anhalt sich das nun wirklich nicht vorgestellt. Am Wochenende war der 78-Jährige mit seinem Bentley in Los Angeles unterwegs und verlor dabei die Kontrolle über den Wagen. Im Krankenhaus stellten die Ärzte dann fest, dass der Ex-"Kampf der Realitystars"-Teilnehmer zum Zeitpunkt des Unfalls bekifft war! Seit 2016 ist es dort tatsächlich legal, Cannabis zu konsumieren - allerdings nicht im Auto!