Nach dem Tod seiner Gemahlin lebte Prinz Frederic von Anhalt bis 2019 mutterseelenalleine in ihrer mondänen Luxus-Villa im kalifornischen Bel Air. Doch schon Jahre vor ihrem Ableben hatte Zsa Zsa Gabor ihr Heim für 16 Millionen Euro an reiche Investoren verkauft. So musste der Witwer nach drei Jahren doch die Segel streichen. Eine neue Bleibe fand Prinz Frederic von Anhalt schließlich in einem schicken Luxusapartment im „The Wilshire“-Hochhaus in Beverly Hills. Satte 12.700 Euro Miete fallen hier im Monat an! Da reicht die knappe deutsche Rente hinten und vorne nicht: „Ich bekomme aus Deutschland monatlich nur 147 Euro Rente überwiesen. Davon kann ich hier nicht leben. Deshalb bin ich über die Rente meiner Frau sehr froh. Ich bekomme zudem weiterhin Zahlungen aus ihrer Pensionskasse. Das sind monatlich noch mal fast 6.500 Euro", erklärte der Wahlamerikaner. Bei den horrenden Wohnpreisen in Hollywood könnte der feine Herr die Siegprämie von 50.000 Euro bei "Kampf der Realitystars" natürlich bestens gebrauchen!

