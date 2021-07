Prinz Frederic von Anhalt: Sex, Knast & Kinder - Seine heftigsten Skandale

An seiner eigenen Adoption nahm sich Prinz Frederic von Anhalt glatt ein Vorbild und adoptierte selbst fünf erwachsene Kinder, die nach einem Adelstitel strebten. Zu ihnen zählt unter anderem der populäre Bordellbetreiber Marcus Prinz von Anhalt, der im Frühjahr 2021 aufgrund von homophober Aussagen hochkant aus der Show „Promis unter Palmen“ flog. Gegen Barzahlung vergibt Prinz Frederic von Anhalt ab und an auch Ritterschaften - bislang sollen es 68 an der Zahl sein! Tja, im Leben lässt sich fast alles kaufen - zumindest in Hollywood...