Fritz Wagner: So heftig hat sich der "Thüringer Klöße"-Junge verändert

Nach dem heftigen Hype hörte man dann aber relativ schnell kaum noch etwas von dem Jungen mit dem nicht ganz so zeitgemäßen Look. Wie bei so vielen waren wohl auch bei Fritz Wagner die frühen Teenager-Jahre nicht gerade die vorteilhaftesten, denn heute ist aus dem Klöße-Nerd ein ziemlich cooler Typ geworden.

Auf seiner Facebookseite sehen wir schon im Titelbild, dass seine irre Wolfgang-Petri-Gedächtnis-Matte einem modernen Undercut gewichen ist, den er mit einem Cap bedeckt. Die Sonnenbrille dazu macht den neuen Look perfekt. Die Tage mit fester Zahnspange scheinen gezählt.

Der "Thüringer Klöße"-Star hat sich total verändert

Auch sein -Profilfoto zeigt ihn bereits im neuen Look. Sogar ein Tattoo sehen wir bei Schwimmbad-Bildern von Fritz. Den Look des braven Thüringer Landjungen hat er wohl endgültig abgelegt.

Fritz Wagner: Schwerer Schicksalsschlag für den "Thüringer Klöße"-Star

Mittlerweile tritt er auch auf verschiedenen Partys mit einer Mallorca tauglichen Partyversion von "Thüringer Klöße" auf und teilt sich demnächst auch mit Mallorca-Jens eine Bühne. Vielleicht erwartet uns ja bald ein Schlager-Comeback von Thüringer-Klöße-Fritz.