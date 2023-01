Für Helene Fischer sitzengelassen: "Wir haben uns im Guten getrennt" - eine Ex packt aus

Im Interview mit "Freizeit heute" packt Musical-Star Angelika Milster aus: "Mit meinem früheren Manager Uwe Kanthak saß ich mal ganz hinten in einer Konzerthalle. Da sagte er leise zu mir: 'Guck mal, da kommt jetzt so eine ganz kleine, junge Person. Hör dir die mal an. Was hältst du von der?'" Ist das nicht süß? Das war Helene. Ich hörte sie und sagte: 'Du, Uwe, ausbaufähig! Mach es! Die hat Charisma, die will, sie hat Ehrgeiz, sie ist toll, die wird was." Doch diese Entscheidung sollte für sie fatale Folgen haben...