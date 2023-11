Fürst Albert: Anzeige gegen Ex-Berater Palermo! Nun eskaliert der Streit

Nun machen sie ernst! Fürst Albert und seine Schwestern Caroline und Stéphanie gehen juristisch gehen ihren Ex-Berater und Vermögensverwalter Claude Palermo vor. Denn vor rund zwei Jahren tauchten interne Dokumente auf, die auf korrupte Geschäfte im Bau- und Immobiliensektor des Fürstentums hinweisen. In den von der Website "Les Dossiers du Rocher" veröffentlichten Belege fiel auch mehrmals der Name Palermo. Vor wenigen Monaten machte Fürst Albert kurzen Prozess und entließ den Vermögensverwalter so wie drei weitere enge Vertraute, mit der Begründung: "Das Vertrauen ist nicht mehr da. Ich will im Fürstentum reinen Tisch machen."

Für Claude Palermo sind die Anschuldigungen unhaltbar und nach eigenen Aussagen bisher unbestätigt. Er reichte Klage ein und forderte knapp eine Million Euro Schadensersatz. Doch auf diese Spielchen will sich Fürst Albert nicht einlassen und erstattet nun Anzeige.