Fürst Albert: "Ich könnte einfach weggehen!" Er will sein altes Leben hinter sich lassen

Diese Ehe ist ein ständiges Auf und Ab. Gerade sah es noch so aus, als hätten Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène von Monaco (46) endlich einen guten Weg gefunden, schon steht die nächste Krise an. In einem Interview spricht der Fürst nun darüber, dass er sich ein neues Leben wünscht. Was hat das zu bedeuten? Lässt er Charlène jetzt allein?