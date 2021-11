Fürst Albert: Neue Details über Fürstin Charlène enthüllt!

Wie der Fürst nun erneut im Interview mit "Parismatch.com" erläutert, sind die Ehekrisen-Gerüchten zwischen ihm und der schönen Fürstin absolut an den Haaren herbeigezogen. So gibt er wiederholt über Charlènes Aufenthalt in Südafrika zu verstehen: "Es waren ausschließlich Probleme mit den Zähnen, der Nasenscheidewand und den Nasennebenhöhlen. Ich will das Arztgeheimnis nicht verraten, aber es war nur der HNO-Bereich betroffen." Über ihren aktuellen Gesundheitszustand ergänzt er: "Die Prinzessin leidet nicht an einer schweren oder unheilbaren Krankheit." Wann Charlène aus der Klinik wieder zurückkehrt, wollte Albert allerdings nach wie vor nicht verraten. Bleibt somit eigentlich zu abzuwarten, wie es bei den Monegassen weitergeht...