Fürst Albert: Kuss-Foto mit einer anderen Frau aufgetaucht

Ständig sieht man sie innig in der Nähe von Fürst Albert – doch irgendwie weiß niemand so recht, wer diese Frau mit den braunen Haaren, der weiblichen Figur und dem warmen Lächeln überhaupt ist. Fakt ist: Wenn der Fürst ihr bei einem Tennisturnier in aller Öffentlichkeit einen Kuss gibt, muss er ihr nahestehen. Des Rätsels Lösung: Es ist seine Nichte Melanie-Antoinette Costello de Massy. Ihre Mutter war eine Nichte des verstorbenen Fürsten Rainier. Und ihr scheint Albert über alle Maße zu vertrauen. Vielleicht sogar mehr als seiner eigenen Ehefrau Charlène?

