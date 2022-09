Fürst Albert: Sex-Skandal hinter den Palastmauern!

Zwar zeigte sich das Fürstenpaar in den letzten Wochen wieder als Einheit, hielt in der Öffentlichkeit Händchen und strahlte – aber hinter den Kulissen könnte es durchaus brodeln. Die Fürstin hat momentan genug, was auf ihren Schultern lastet. Das Letzte was sie da braucht, ist das Gefühl von Eifersucht.

Wie krank ist Charlène von Monaco wirklich? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: