Fürst Albert & Caroline von Hannover: Ihr tragisches Familiengeheimnis wurde gelüftet

"Für meinen Bruder und mich war sie die Schlüsselfigur in unserem Leben. Als wir klein waren, hatten wir ein engeres Verhältnis zu ihr als zu unseren Eltern", verriet Prinzessin Caroline ungewohnt offen laut "Retro". Nahm Maureen Urlaub, gab es dramatische Szenen: "Fahr nicht weg, lass uns nicht allein", weinten Bruder und Schwester. Mehr als einmal hatte die Mutter ihre Angestellte bitten müssen, vorzeitig zurückzukommen. Denn die Kinder wollten nicht ohne ihre Nanny sein. Bei ihr fühlten sie sich geborgen und erfuhren die Liebe, die sie bei Mutter und Vater schmerzlich vermissten. "Bis zu unserem vierzehnten Lebensjahr durften wir nicht mit unseren Eltern an einem Tisch essen", offenbarte Caroline eine der strengen Regeln der Grimaldis. Es war Maureen, die den Fürstenkindern Normalität vermittelte. Rainier sah das nicht gern. "Wir wuchsen in einem Vakuum auf. Mein Vater verstand nicht, dass man sich nach Freundschaften sehnte", erzählte Caroline. Er wollte sie und Albert auf ein Leben im Rampenlicht vorbereiten, sie aber nicht in der Nähe einfacher Leute wissen.

Selbst als Maureens Schützlinge längst erwachsen waren und eigene Familien gegründet hatten, blieb der innige Kontakt bestehen. Albert und seine Schwester besuchten sie oft. Bei der Taufe seiner Zwillinge Gabriella und Jacques war Maureen als Ehrengast dabei. Und als sie 2018 starb, reisten die Geschwister inkognito nach England, erwiesen ihrer geliebten Nanny die letzte Ehre und sagten aus ganzem Herzen "Merci".