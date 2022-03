Fürstin Charlène: Ärger um Alberts Ex-Geliebte! Warum tut er ihr das an?

Charlène leidet unter den Intrigen

Ihre Intrigen müssen umso schmerzhafter für Charlène sein, weil von Albert keinerlei Unterstützung zu kommen scheint. Wie soll sie gesund werden, wenn sie gleichzeitig um ihre Rolle im Palast bangen muss? Wie soll sie um ihre Ehe kämpfen, wenn sie in der Klinik festsitzt – während ihre Rivalin nach Belieben schaltet und waltet? Es wäre zweifellos Zeit für ein Machtwort des Fürsten. Aber das bleibt aus. Albert schweigt. Auch dann noch, als sich eine weitere Frau aus seiner Vergangenheit zu Wort meldet: Das italienische TV-Sternchen Simona Tagli, mit dem er Ende der 90er drei Jahre lang liiert war, schwärmte schamlos von seiner Leidenschaft – und teilte heftig gegen Charlène aus. "Dass sie 2021 wegen ihrer gesundheitlichen Probleme so lange fern von ihren Kindern in Südafrika blieb, tat mir leid – aber als Mutter konnte ich es nicht verstehen."

Der Vorwurf, die Fürstin sei eine Rabenmutter, schwingt unausgesprochen mit. Dabei beteuerte Charlène während der vergangenen Monate immer wieder, wie sehr sie ihre Kinder vermisst. Doch was blieb ihr übrig? Der Einzige, der etwas an der Misere hätte ändern können, war Albert … Doch der schaute tatenlos zu, genau wie jetzt. Der Fürst hat seine Frau längst eiskalt ersetzt – und zwar in allen Lebensbereichen. Charlènes Schwägerinnen Caroline und Stéphanie haben im Zwergstaat die Repräsentationspflichten der First Lady übernommen – was anfangs eine Notlösung war, ist inzwischen royaler Alltag. Als hätte der Palast Charlène komplett aus der Planung gestrichen. Als wäre ihre Rückkehr gar nicht mehr notwendig. Bitter für die Fürstin. Von der Familie verstoßen zu werden, in der sie sich nie wirklich wohlfühlte, ist dabei vielleicht noch zu verkraften. Doch dass ihre Kinder ihr immer mehr entfremdet werden, muss ihr die Seele zerreißen. Ganz nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn …

Alles über Stars und Sternchen sowie noch mehr exklusive Geschichten gibt es in der neuen "Closer"! Jeden Mittwoch am Kiosk erhältlich! Diese Woche sogar für nur 1,99 Euro! Feiert mit uns den 10-jährigen Closer-Geburtstag!

Erschütternde Geste! Charlène hat ihren Ring bereits abgelegt: