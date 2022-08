Fürst Albert & Fürstin Charlène: Jaa, ein drittes Baby

Es wäre so schön! "Ich bin überglücklich, zwei gesunde Kinder zu haben, die mir Liebe und Glück geben", so Charlène. Und weiter: "Sie sind intelligent, gut erzogen und nett. Sie wissen, was sie wollen, sie drücken sich sehr gut aus und verstehen viel ...." Einmal angefangen, kommt Charlène aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Und auch Albert liebt es offenbar, Papa zu sein. "Er ist der geborene Vater. Bemerkenswert, wunderbar und lustig. Sobald Albert mit Jacques und Gabriella zusammen ist, ist mein Ehemann der glücklichste Mensch", so die Fürstin.

Gerade in den letzten Wochen ließ sich Charlène so häufig wie selten zuvor in der Öffentlichkeit sehen. Und anders als gewohnt, wirkte sie überhaupt nicht mehr wie bestellt und nicht abgeholt. Im Gegenteil: Sie ließ sich mit Monegassen fotografieren, nahm sie in den Arm, wirkte nahbar, zufrieden. Welche Ursachen dieses neu gewonnene Glück auf einmal hat – wer weiß das schon ...

Auch ihre Mutter Lynette Wittstock (62) verriet in dem südafrikanischen Magazin "You": "Charlènes Traum war es immer, fünf Kinder zu bekommen." Ob es jetzt noch mal gleich eine Handvoll werden, scheint fraglich. Schließlich ist die Fürstin mittlerweile 44 Jahre alt. Aber wie wäre es damit: Aller guten Dinge sind drei!

Weiterer Nachwuchs würde wieder alles verändern, den Blickwinkel verschieben. Und Kinder sind ohnehin immer ein Wunder!