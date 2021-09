Fürstin Charlène: Ärger mit Albert? Diese Aktion sorgt für Verwirrung

Fürstin Charlène befindet sich schon seit mehreren Monaten in Südafrika. Die 43-Jährige hat sich dort von einer schweren Infektion erholt und konnte deshalb nicht zurück nach Monaco reisen. Mittlerweile soll es ihr etwas besser gehen, doch auf eine Rückreise hat sie derzeit scheinbar keine Lust. Dabei sehnen Albert und die Kinder sich so nach ihr! "Ich kann es kaum erwarten, dass sie zurückkommt, denn sie ist Teil meines Lebens, unseres Lebens, des Lebens in Monaco", erklärt der Fürst im Interview mit dem US-Magazin "People". Doch davon scheint seine Liebste nichts wissen zu wollen...