Fürstin Charlene: Bitteres Familiendrama! Sie kommt einfach nicht zur Ruhe

Angeblicher Familien-Deal erschüttert die Fans

Französische Medien behaupten, dass Albert und Charlène untereinander einen Vertrag abgeschlossen haben. Demnach könne die 44-Jährige ihre Kinder aber nur noch in den Ferien sehen. Angeblich soll die Ex-Schwimmerin ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Genf verlegen und dafür saftige 12 Millionen Euro pro Jahr bekommen.

"Die Kinder bleiben dafür bei Albert, weil sie Thronfolger berechtigt sind und Charlène würde die Kinder dann nur in den Ferien sehen", erklärt RTL-Society-Expertin Steffi Brungs. Doch sie denkt auch, dass an der Behauptung der Zeitung nicht unbedingt etwas dran ist. "Ich glaube, dass Charlène gerade so ein bisschen unglücklich wirkt, weil sie diesen riesigen Kompromiss für ihre Kinder eingeht. Sie liebt ihre Kinder, sie ist wirklich eine liebende Mutter und die Kinder nur noch in den Ferien zu sehen, das wird sie nicht zulassen", ist sie sich sicher.

Blöd nur, dass viele französische Medien sich nun wieder auf Charlène und ihre Familie stürzen. Genau das hatte die hübsche Blondine schon damals Nerven gekostet. Bleibt zu hoffen, dass sie bald endlich wieder zur Ruhe kommen kann...