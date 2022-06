Fürstin Charlene: Ehe zu dritt! Sie kann es nicht länger ertragen

Ein klarer Angriff gegen Charlene (44)! Und Nicole wird noch genauer: "Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als sie!" Die Fürstin selbst hat diese gemeinen Anfeindungen nie kommentiert. Sie erträgt sie still. Sie erträgt auch, dass Nicole und Albert (64) immer noch ein enges Verhältnis haben. Sie gehen gemeinsam aus, zum Essen oder zu einer Veranstaltung. Die Frage dabei ist: Wie lange macht Charlene das noch mit?

Denn dieses Ehe-Chaos kann ihrer geschundenen Seele nicht guttun. Charlene ist immer noch dabei, sich in Monaco wieder einzufinden. Sie will ihre Ehe aufrechthalten, will für ihre Familie da sein. Und stellt ihre eigenen Bedürfnisse dafür gerne zurück. Doch das Bedürfnis, die einzige Frau für den eigenen Ehemann zu sein – das kann sie sicher nicht abstellen. Diese Konstellation jetzt muss sich für Charlene anfühlen wie eine Ehe zu dritt.

Zwar betont Albert immer wieder, dass sich niemand Sorgen um das Paar machen müsste. Aber sieht Charlene das genauso? Kann sie weiterhin damit leben, ihren Mann zu teilen? Mit einer Frau, die nur Schlechtes zu sagen hat? Oder hat sie damals doch dem falschen Mann ihr Ja-Wort gegeben?