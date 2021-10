Fürstin Charlène: Ihre Erzfeindin spielt schon Ersatzmama

Erstklässlerin Gabrielle war beim Spielen gestürzt und hatte sich verletzt. Nicht weiter schlimm, aber trotzdem wäre Charlène in diesem Moment gern für ihre Tochter da gewesen. Doch wie so oft musste sie aus dem fernen Südafrika mit ansehen, wie ihre Schwägerin Caroline daheim in Monaco ihren Platz einnimmt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Schwester und die Ehefrau von Fürst Albert (63) einander spinnefeind sind. Offenbar war es Abneigung auf den ersten Blick; statt die ehemalige Olympia-Schwimmerin mit offenen Armen aufzunehmen, sollen Caroline und auch ihre Schwester Stéphanie (56) hinter vorgehaltener Hand über die gebürtige Südafrikanerin hergezogen haben, die lange Probleme mit der französischen Sprache hatte.

Beobachter vermuten Missgunst hinter dem Verhalten der Monegassen-Prinzessinnen, die nach der Heirat ihres Bruders in die zweite Reihe verdrängt wurden. Daran hatte vor allem Caroline zu knabbern; Schließlich agierte sie bis zur Hochzeit von Charlène und Albert quasi als First Lady des Fürstentums, und bis zur Geburt der Zwillinge standen sie und ihre Kinder in direkter Erbfolge.