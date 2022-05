Fürstin Charlene: Jetzt funkt ihr wieder ihre Rivalin dazwischen

Charlene von Monaco

Spurlos Verschwunden! Sie wurde in die nächste Klinik abgeschoben

Es waren genau neun Tage. Mehr nicht. Am 12. März hatte der monegassische Palast offiziell mitgeteilt, dass Fürstin Charlene (44) wieder in Monaco ist. Doch neun Tage später, am 21. März, stieg Charlene in Nizza in einen Jet ein. Das Ziel: angeblich Bern in der Schweiz. Und seither wurde sie nicht mehr gesehen …