Fürstin Charlène: Jubel-Nachrichten aus dem Palast! Jetzt ist es offiziell

Nach ihrer monatelangen Abwesenheit in Südafrika, ihrer schweren Erkrankung und all den Operationen geht es der Fürstin nun sichtlich besser. Es scheint, als wolle Charlène endlich wieder am Leben teilnehmen, mitmischen und die kostbare Zeit mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella in vollen Zügen genießen. Und vor allem will sie wohl eines: inneren Frieden. Frieden für sich und ihren Mann Albert!

Zu lange litt ihre Beziehung unter den Strapazen, den ständigen Affären-Gerüchten um ihren Gatten und den Spannungen zwischen ihr und ihrer Schwägerin Prinzessin Caroline. Die Monegassen tuscheln bereits hinter vorgehaltener Hand: Charlène will mit ihrem neuen Auftreten endgültig beweisen, dass nur sie die wahre First Lady der Grimaldis ist. "Ich nähere mich der Zukunft Schritt für Schritt, einen Tag nach dem anderen", verriet sie kürzlich in einem Interview. Klingt nach wunderbaren Vorsätzen!