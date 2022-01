Fürstin Charlène: Traurige Nachricht an ihrem 44. Geburtstag

Das vergangene Jahr war für Fürstin Charlène nicht leicht. Eigentlich wollte sie im Mai 2021 nur für zwei Wochen nach Südafrika reisen, konnte dann jedoch mehrere Monate nicht zu ihrer Familie zurückkehren. Ein schwerer Hals-Nasen-Ohren-Infekt und die damit zusammenhängenden Operationen machten es ihr unmöglich, die lange Rückreise anzutreten. Im November war es dann endlich so weit. Doch kurz nach ihrer Rückkehr musste sie in eine Klinik gebracht werden. "Sie war eindeutig erschöpft, körperlich und seelisch. Sie war überfordert und konnte sich weder den offiziellen Pflichten noch dem Leben im Allgemeinen oder gar dem Familienleben stellen", erklärte Ehemann Fürst Albert gegenüber "People". Besonders bitter: Dadurch hat die Fürstin nicht nur den Geburtstag ihrer Zwillinge, sondern auch das Weihnachtsfest mit der Familie verpasst. Und auch an ihrem eigenen Geburtstag sieht die Lage nicht unbedingt besser aus...