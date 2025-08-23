Ganz abwegig ist der Gedanke an weiteren Nachwuchs keineswegs. Denn lange Zeit hieß es, die Ehe des Fürstenpaares stecke in einer Krise. Im Jahr 2021 erreichte das Getuschel einen traurigen Höhepunkt: Während eines Aufenthalts in ihrer Heimat Südafrika erkrankte Charlène schwer – eine hartnäckige Hals-Nasen-Ohren-Infektion zwang sie zu mehreren Operationen. Sie konnte monatelang nicht reisen, verlor erheblich an Gewicht, wirkte ausgelaugt und erschöpft. Gerüchte machten die Runde, wonach sie nie wieder nach Monaco zurückkehren würde. Aber Charlène kämpfte sich zurück. In einer Klinik in der Schweiz fand sie wieder zu Kräften, konnte sich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch erholen und kam im Frühjahr 2022 endlich zu ihrer Familie nach Hause. Und seitdem hat Charlène noch enorm an Stärke und Selbstvertrauen gewonnen. Albert wirkt liebevoll wie nie zuvor. Wenn sie also jetzt, nach all dem Auf und Ab, ein neues Kapitel beginnen will: Der Zeitpunkt für ein Baby wäre doch perfekt!