Fürstin Charlène & Albert: Krönt ein Baby ihr großes Glück?
Fürstin Charlène wurde mit einem süßen Baby abgelichtet. Lässt diese Begegnung alte Sehnsüchte aufleben?
Sind ein Herz und eine Seele: Charlène und Ehemann Albert.
Beim 20. Thronjubiläum in Monaco lag spürbar etwas in der Luft: Emotionen pur! Fürst Albert (67) zeigte ganz offen seine Gefühle und überraschte die Gäste mit einer Liebeserklärung an seine Frau Charlène (47). Es war ein Moment voller Nähe, wie man ihn aus dem Fürstenhaus kaum kennt – und der eine Frage aufwirft: Krönt vielleicht bald ein Baby ihr großes Glück?
Neue Sehnsucht nach Familienzuwachs?
Zunächst stand Albert wie gewohnt souverän am Mikrofon: "Wir sind eine große Familie. Meine Frau, Fürstin Charlène, meine Kinder Jacques und Gabriella…" Doch dann versagte ihm die Stimme, zittrig und mit feuchten Augen fuhr er fort: "Ich danke ihnen jeden Tag für ihre Liebe und ihre Unterstützung." Worte, die auch seine Frau tief berührten – denn Charlène trat spontan zu ihm, umarmte und küsste ihren Mann. Noch nie hat der Fürst solche Gefühle in der Öffentlichkeit zugelassen, eine Entwicklung, die Charlène sicher sehr glücklich macht.
Und nur wenig später kam es zu einer Szene, die alle Herzen höherschlagen ließ. Beim Empfang im Anschluss begrüßte das Fürstenpaar das Volk, nahm Glückwünsche und Geschenke entgegen, schüttelte Hände. Dann kam es zu einem rührenden Moment: Charlène nahm ein Baby auf den Arm. Ganz behutsam wiegte sie das kleine Wesen, drückte es liebevoll an sich, atmete tief dessen Duft ein und schloss kurz die Augen. Ihre Miene verriet: ein inniger Augenblick, der sie sichtlich tief berührte. Hat diese Begegnung vielleicht alte Sehnsüchte wieder aufleben lassen? Immerhin sagte Charlène in einem Interview: "Ich liebe es, Mutter zu sein. Meine Familie und diejenigen, die ich liebe, sind mein Fels." Eine Aussage, die kaum klarer sein könnte.
Der Zeitpunkt wäre jetzt perfekt
Ganz abwegig ist der Gedanke an weiteren Nachwuchs keineswegs. Denn lange Zeit hieß es, die Ehe des Fürstenpaares stecke in einer Krise. Im Jahr 2021 erreichte das Getuschel einen traurigen Höhepunkt: Während eines Aufenthalts in ihrer Heimat Südafrika erkrankte Charlène schwer – eine hartnäckige Hals-Nasen-Ohren-Infektion zwang sie zu mehreren Operationen. Sie konnte monatelang nicht reisen, verlor erheblich an Gewicht, wirkte ausgelaugt und erschöpft. Gerüchte machten die Runde, wonach sie nie wieder nach Monaco zurückkehren würde. Aber Charlène kämpfte sich zurück. In einer Klinik in der Schweiz fand sie wieder zu Kräften, konnte sich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch erholen und kam im Frühjahr 2022 endlich zu ihrer Familie nach Hause. Und seitdem hat Charlène noch enorm an Stärke und Selbstvertrauen gewonnen. Albert wirkt liebevoll wie nie zuvor. Wenn sie also jetzt, nach all dem Auf und Ab, ein neues Kapitel beginnen will: Der Zeitpunkt für ein Baby wäre doch perfekt!
