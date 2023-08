Fürstin Charlene: Ein Geschwisterchen für die Zwillinge Gabriella und Jacques

Charlene ist in den letzten Jahren wirklich durch die Hölle gegangen: An das Palastleben mit all seinen Anforderungen und Intrigen konnte sie sich bis heute nicht wirklich gewöhnen. Der Druck, eine glanzvolle Fürstin zu sein, machte sie schließlich krank. Albert gab letztendlich zu, dass es Charlene psychisch und physisch schlecht ginge.

Doch Aufgeben war für die Südafrikanerin nie eine Option. Sie kämpfte sich zurück – vor allem mithilfe ihrer Kinder. "Ich habe eine schwere Zeit durchgemacht. Aber ich hatte das Glück, von meinem Mann, meinen Kindern und meiner Familie unterstützt und geliebt zu werden, woraus ich meine Kraft schöpfe. … Mein tägliches Leben dreht sich um meine Kinder."

Kinderlachen ist für Charlene also offenbar die beste Medizin. Schon ihre Mutter Lynette Wittstock (63) verriet, dass sich die Fürstin einst immer fünf Kinder gewünscht habe. So viele könnten es bei Charlene wohl nicht mehr werden – aber ein weiteres Baby wäre doch auch ein unermesslicher Segen.

Gerade jetzt, wo Charlene viel allein ist. Ehemann Albert hat nämlich momentan alle Hände voll zu tun, in seinem Dunstkreis gründlich aufzuräumen. Einige seiner Geschäftspartner und Freunde scheinen sich ihm gegenüber offenbar doch nicht so loyal verhalten haben, wie angenommen – und entpuppten sich als Verräter.

Es sind also ganz schön große Brocken, die Charlene und Albert mit sich rumschleppen. Wundervolle Baby-News würden also nicht nur das Fürstentum stärken – auch für ihre Ehe wäre es eine weitere Krönung. Gemeinsam Eltern zu werden, das schafft ein festes und zugleich zärtliches Band zwischen zwei Menschen.

Was kann es Schöneres geben? Was noch für ein Baby sprechen würde: Alle Kritiker und Neider wären endlich mal für eine Weile mundtot. Gerade Charlenes Rivalinnen wie Alberts Ex Nicole Coste (51) oder Prinzessin Caroline (66) würden direkt auf ihre Plätze verwiesen werden. Auch das wäre ein Stückchen Glück für Charlene.