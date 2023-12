Fürstin Charlène & Fürst Albert: Süße Überraschung fernab von Monaco

Damit sind sie das perfekte Sinnbild für Charlène und Albert. Denn auch ihre Liebe musste schon lange Trennungen überstehen. Da war Charlènes Zeit in Südafrika, als sie aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Monaco zurückkehren konnte. Nun ist sie wieder da, doch macht keinen Hehl daraus, dass sie gerne in ihre Heimat zurückkehren würde. "Südafrika bedeutet mir so viel", schwärmte sie einmal sehnsüchtig. "Ich bin Afrikanerin. Das ist meine Heimat. Es ist in meinem Herzen. Es ist in meinen Adern."

Albert versteht das – und erlaubt ihr, immer wieder mal nach Südafrika zu reisen. Weil er weiß: Sie kommt zur mir zurück. Unsere Liebe ist stark – so wie die der Pinguine.