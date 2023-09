George Clooney: Schluss, Aus, Vorbei! Amal macht kurzen Prozess

Aber warum sagt Clooney plötzlich Ciao zu seinem Sehnsuchtsort? Offiziell heißt es, der Trubel rund um den Ort sei dem Hollywood-Star und seiner Familie zu groß wurde. Tatsächlich lockt das prächtige Clooney-Domizil jede Menge Fotografen und Fans an.

Doch Insider glauben, dass es einen anderen Grund gibt: Amal soll ihren Ehemann zum Verkauf überredet haben! Die Anwältin habe sich noch nie für die einstige Party- und Junggesellenbude ihres Gatten erwärmen können, heißt es aus dem Umfeld der Clooneys. Das Wissen, dass vor ihr schon diverse andere Frauen in der Villa ein- und ausgingen, hätte Amal von jeher Bauchschmerzen bereitet. Jetzt soll es für die Familie einen Neustart ohne Altlasten geben: im neuen Ferienhaus in der französischen Provence. Gut für Amal, aber traurig für George! Denn für ihn war der Kauf der Villa "eine der besten Entscheidungen meines Lebens", wie er mal in einem Interview feststellte. Damals fügte er hinzu: "Ich würde einen Tobsuchtsanfall bekommen, wenn ich es abgeben müsste!" Ob er den tatsächlich bekommen hat? Wer weiß! Aber vermutlich würde seine Frau noch viel heftiger toben, wenn er das Haus behalten würde …