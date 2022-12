Georgina Fleur: Darum hat sie diese Dating-App gesperrt!

Georgina Fleur hatte bislang leider kein Glück in der Liebe. Ihr Ex Kubilay Özdemir, mit dem sie am "Sommerhaus der Stars" teilnahm, hinterließ bei der Trash-TV-Ikone wohl ein ziemliches Trauma, denn im März dieses Jahres kam es zu einem schlimmen Vorfall: Als der 42-Jährige ihre gemeinsame Tochter bei Georgina in Dubai abholen wollte, schlug er auf seine Ex-Freundin ein. Klar, dass dieses Kapitel für Georgina spätestens da abgehakt war.

Aber ist sie nach diesem schrecklichen Erlebnis überhaupt schon bereit für jemand Neues? Scheinbar schließt sie eine neue Liebe nicht aus!

