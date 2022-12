Georgina Fleur & Kubilay Özdemir: Jetzt eskaliert der Streit komplett

Liebes-Reunion mit Georgina Fleur? Für Kubilay Özdemir wohl ausgeschlossen! Gegenüber RTL klärte der Influencer jetzt auf, was es wirklich mit den Treffen mit seiner Ex auf sich hat: "Sie hat mich für mehrere Wochen sowohl in Deutschland als auch in der Türkei besucht. Und wir haben uns regelmäßig in Dubai getroffen. Das ein oder andere Mal ist es unschön verlaufen. Sobald sich Anspannungen aufgebaut haben, bin ich aufgestanden und gegangen". Da scheint ja noch ordentlich Konflikt-Potential zwischen den beiden zu herrschen. Weiter berichtet Kubi von dem aktuellsten Treffen mit der Mutter seiner Tochter: