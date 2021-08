Georgina Fleur: Das Baby ist da

Georgina ist überglücklich

Am Montag sorgte Georgina auf Instagram bereits für Spekulationen. "Baby G und ich wünschen Euch eine wundervolle Woche! Wir haben so einiges an Neuigkeiten zu verkünden! Könnte platzen vor Glück", schrieb sie. Und jetzt ist auch klar, was sie mit ihrem Post gemeint hat!

Den Namen ihrer Tochter hat Georgina bisher noch nicht verraten. Allerdings hatte sie schon im Vorfeld verkündet, nach der Geburt eine kleine Social-Media-Pause einlegen zu wollen, um sich voll und ganz um ihren kleinen Sprössling kümmern zu können.

Nun muss die 31-Jährige nur noch die Lage mit Kubilay Özdemir klären. Das On-Off-Pärchen streitet sich immer wieder heftig und dabei fließt manchmal sogar Blut. Bleibt zu hoffen, dass die beiden einen Weg finden, ihre Streitigkeiten beiseite zu legen und sich friedlich um das gemeinsame Kind zu kümmern...

