Georgina Fleur: Diese schmerzhafte Schönheits-OP hat sie hinter sich

Als waschechtes IT-Girl weiß sich Georgina Fleur selbstverständlich zu verkaufen. Schönheitsoperationen sind im Business das A und O. Um ihre TV-Karriere anzutreiben, legte sich die Heidelbergerin beim Beauty-Doc mehrfach unters Messer. Doch statt wie manch eine Kollegin still und heimlich an ihrem Körper nachzuhelfen, inszeniert Georgina Fleur ihre Schönheits-OP’s lieber vor laufender Kamera! Im Rahmen der Sixx-Sendung „Die Beauty Docs“ ließ sich der Rotschopf 2013 die Lippen mit Botox aufspritzen. „Umso älter man wird, desto kleiner werden die Lippen und verlieren an Volumen. Da dachte ich mir, die kann man ja so ein bisschen aufspritzen, das ist ja nicht so schlimm. Die sind ja jetzt auch nicht groß, sondern natürlich“, erklärt das It-Girl ihre Entscheidung.