Georgina Fleur: Hurray, süße Baby-News

Georgina Fleur ist ganz verliebt in das niedliche Baby. "Wir waren bei meiner Freundin, welche nun ihr erstes Baby bekommen hat. Unglaublich süß. So Mini", schwärmt sie. Und dann lässt sie die Bombe platzen: "Ich will auch noch ein Baby. Ich musste mich an die Zeit zurück erinnern als ich das erste mal meine Baby in den Armen gehalten habe, dieses Gefühl ist unbeschreiblich schön und nicht in Worte zu fassen. Ich will unbedingt auch noch ein Baby oder mehrere. Kinder sind das schönste Überhaupt."

Scheint, als könnte sich ihre Tochter also auf ein Geschwisterchen freuen. Aktuell ist Georgina allerdings offiziell Single. Die Beziehung mit Kubilay Özdemir, dem Vater ihrer Kleinen, ging schlagzeilenträchtig in die Brüche. Bis heute haben die beiden kein gutes Verhältnis.