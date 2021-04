Georgina Fleur: Krankenhaus-Drama! Große Sorge um das TV-Sternchen

Schon seit Wochen fragen sich die Fans, ob Georgina Fleur wirklich schwanger ist. Nun sorgt die Reality-TV-Queen erneut für Aufsehen und heizt die Schwangerschaftsgerüchte an. Grund dafür ist ein Schwächeanfall, den sie am Montag erlitten hat. Die 31-Jährige musste deshalb sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie befindet sich derzeit in einer Frauenklinik in Heidelberg.