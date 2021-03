Georgina Fleur: Baby-Hammer - Sie ist offenbar schwanger

Große Baby-Überraschung

"Sie konnte nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da sie in der Quarantäne bei einer Routinekontrolle schwanger getestet wurde", behauptet die Bekannte gegenüber "Bild". Und was sagt Georginas On-Off-Freund Kubilay Özdemir dazu? "Die Schwangerschaft hat etwas bei beiden bewirkt. Beide trinken keinen Alkohol mehr, freuen sich gemeinsam auf den Nachwuchs. Sie sind nicht mehr wiederzuerkennen", heißt es weiter. Zuletzt sorgten die beiden mit heftigen Negativschlagzeilen rund um ihre Beziehung für Aufsehen.

Bisher haben Georgina und Kubilay sich noch nicht zu dem Baby-Hammer geäußert. Gestern postete der Geschäftsmann jedoch ein süßes Pärchen-Foto von sich und seiner Liebsten. Nach den Streitigkeiten der letzten Monate scheinen sie sich endlich wieder versöhnt zu haben. Bleibt abzuwarten, wann das Paar den Fans die ersten Einblicke in die Schwangerschaft gibt...