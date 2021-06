Georgina Fleur: Radikaler Schritt nach Kubi-Eklat!

Georgina Fleur wagt nun einen radikalen Schritt und will einen Neuanfang wagen - und zwar mit einer neuen Bleibe! "Unser Mietvertrag ist im Juni ausgelaufen. Jetzt habe ich mich für etwas ganz Cooles, Neues entschieden", erklärt Georgina Fleur in einer Instagram-Story. Die neue Wohnung befindet sich offenbar auch in Dubai. Schon öfter hatte Georgina Fleur erklärt, dass sie sich in der Metropole wohler fühlt - eine Rückkehr nach Deutschland ist wohl für die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Kandidatin ausgeschlossen.